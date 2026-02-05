卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は5日、中国・海口市で女子シングルスのグループステージ第2戦が行われ、世界ランキング15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）は、同6位の王芸迪（中国）と対戦。ゲームカウント3－1で勝利を飾った。 ■多彩な攻めで経験豊富な28歳に対応 グループ5に入った長粼は、前日の初戦で世界ランキング210位のサルビノス・ミルカディロワ（カザフスタン）