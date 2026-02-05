料理愛好家の平野レミと、その長男でロックバンド「TRICERATOPS」ボーカル・和田唱が、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。親子でテレビ初共演を果たした。【写真】似てる…？親子初共演をはたした平野レミ＆和田唱レミは『徹子の部屋』が始まった1976年に、父・平野威馬雄さんと親子共演。50年経った今、今度は息子と親子で共演となった。黒柳が「どうですか？母と初共演ってことになるんですけ