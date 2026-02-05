歌手の工藤静香（55）が5日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。次女で女優・モデルのKoki,（23）の誕生日を祝福した。Koki,は2003年2月5日生まれ。この日、23歳の誕生日を迎えた。工藤は犬を抱いた幼少期のKoki,と思われる写真を投稿。「Happy birthaday」「23」とつづり、ハートマークを添えた。また、工藤の長女でモデルでフルート奏者のCocomiもストーリーズでKoki,の幼少期を公開。「本日誕生日の豆」と