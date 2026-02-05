プロ野球・ロッテでは春季キャンプの第2クールがスタート。この日から臨時コーチをつとめる松井稼頭央さんが参加しています。練習開始時は時折雨が降るなど寒い朝となりましたが、メイングラウンドで守備練習を行う選手たちの姿を見つめた松井さん。午後には打撃練習がスタートし、西川史礁選手と身ぶり手ぶりを交えながら言葉を交わす様子などものぞかせました。松井さんは1軍の都城キャンプ最終日となる11日まで、臨時コーチとし