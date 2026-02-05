二の腕の想像以上のたくましさに驚いた経験を持つ方は少なくないと思います。そんなたくましい二の腕に悩む方こそ習慣に採り入れたいのが、“腕をパタパタ”動かすだけでOKのピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド・フォー・ジ・アッパーアームズ】です。ハンドレッド・フォー・ジ・アッパーアームズ（１）ひざ立ちして脚を腰幅に開き、両腕を体の横に降ろして手のひらを後ろに向ける（２）一旦息を吸い、両腕を真っ直ぐにし