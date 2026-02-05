【モデルプレス＝2026/02/05】女優の桜井日奈子が5日、都内で行われた「Beauty of the year 2026」発表会にFRUITS ZIPPERの櫻井優衣、谷まりあとともに登壇。現代のビューティートレンドの象徴する存在として輝いた著名人に贈られる同賞で「ヘア部門」を受賞し、10年間ロングヘアを貫いてきたことを明かした。【写真】28歳美人女優、ロングヘア×抜群スタイルドレス姿◆桜井日奈子、真っ赤なロングドレスで登場「ヘア部門」受賞と