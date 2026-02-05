【モデルプレス＝2026/02/05】4⽉18⽇に東京・代々⽊第⼀体育館にて開催されるファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』の出演者第2弾が解禁された。【写真】BMSG人気アーティストの豪華すぎる差し入れ◆MAZZEL「ガルアワ」初出演アーティストには、BMSGが打ち出す8⼈組新世代ダンス＆ボーカルグループとして、⾼い表現⼒で注⽬を集めるMAZZELが決