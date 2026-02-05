坂口有望からサカグチアミへ。1月30日、渋谷duo MUSIC EXCHANGEで、改名後初のバンドワンマンライブを観た。最新EP『名前』は、変わる決意と変わらぬ熱意をしっかり詰め込んだ、はじめの一歩だった。その思いを直接確かめられれば、今日のライブは大成功だ。エレクトリックギターを抱えてフロントに立ち、すうっと息を吸い込んでおもむろに歌いだす。バンドがすぐにあとを追い、明るいアップテンポのシャッフルビートがはじける。