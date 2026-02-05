テニス男子の国別対抗戦のデビス杯予選１回戦日本−オーストリアの組み合わせ抽選が５日、試合会場の東京・有明コロシアムで行われ、日本は世界ランキングで日本ＮＯ２で１３１位の西岡良仁（ミキハウス）、元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）はエントリーから外れた。錦織は代表入りしたことに「むちゃくちゃ悩むところではあった」と心境を明かし、「自分がハイレベルなところで２年はプレーできていない。自分がまず