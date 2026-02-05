カーリング女子で五輪２大会連続メダリストのロコ・ソラーレの藤沢五月が５日、都内でのイベントに出演した。女優の本田望結やお笑いコンビのレインボーと共演し、ミラノ五輪の観戦の楽しみ方など約１時間のトークショーを行った。昨年９月の五輪代表決定戦で、ロコ・ソラーレはフォルティウスに敗れ、３大会連続の五輪出場を逃した。藤沢は五輪に出場するカーリング代表に向けて「小さい頃から一緒に戦ってきた仲間でもあるの