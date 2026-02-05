浅野拓磨がセビージャ戦で負傷スペイン1部マジョルカに所属する日本人FW浅野拓磨が再び戦線を離脱することになった。地元紙「Ultima Hora」は、浅野の負傷離脱が3〜4週間に及ぶ見込みであると報じ、「最悪の予感が現実になった」と伝えている。浅野は現地時間2月3日に行われたラ・リーガ第22節のセビージャ戦に右サイドで先発出場したが、マジョルカが2点目を決めた直後の後半10分にピッチを後にしていた。記事では、「日本