Jリーグが人気ゲーム最新作「桃鉄2」とのコラボレーション実施を発表したJリーグは2月5日、2026年8月のシーズン移行前に開催される特別な大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」において、人気ゲームシリーズの最新作『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』とのコラボレーションを実施すると発表した。今大会はJリーグ全60クラブがEAST（東）とWEST（西）に分かれて戦う地域リーグラウンドを経て、プレーオフラウンドで