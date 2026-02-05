愛知の中部国際空港（セントレア）は、2月14・15日の2日間、音楽イベント『セントレア空港音楽祭2026』を開催する。【写真多数】『セントレア空港音楽祭2026』中学・高校生のオーケストラ、ジャズ、聖歌隊など多彩な出演者同音楽祭は、プロ・アマ問わず中部地域で活躍するオールジャンルのアーティストたちが出演し、セントレアが多彩な音楽で彩られる。■『セントレア空港音楽祭2026』概要2026年2月14日（土）・15日（日）11