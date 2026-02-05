はごろもフーズは、4月1日出荷分から家庭用缶詰「おべんとうのおかず」（90g）の製品価格を改定する。具材の原材料である国産さばや調味料の価格高騰に加え、人件費等のコストが上昇しているため。参考小売価格は改定前265円→改定後355円、34％の値上げとなる。