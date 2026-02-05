JR東海とJR東海ツアーズは、スマートEX・エクスプレス予約会員向けサービス「EX旅先予約」で「EX旅先予約 春の大セール」を2月4日から3月31日まで開催する。東海道新幹線沿線各地の観光施設の入場券や体験プログラムを対象に、20％割引となる会員限定クーポンを配布する。東京スカイツリーやハルカス300などの観光施設、551蓬莱などの飲食を含む観光コンテンツが対象となる。出発期間は2月4日から3月31日まで。すでに予約済みの商