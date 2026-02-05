タイ・エアアジアXと仙台国際空港、仙台空港国際化利用促進協議会は、共同キャンペーン「仙台から、Let's タイ旅」を2月2日から8日まで開催する。2025年12月に開設した仙台〜バンコク/ドンムアン線を対象に、割引運賃を設定する。片道運賃は19,990円から。プーケット、チェンマイ行きの設定もある。諸税などが含まれた総額運賃となる。搭乗期間は2月2日から4月29日まで、一部対象外となる日もある。座席指定や受託手荷物が含まれた