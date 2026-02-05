PFUは、イメージスキャナー「ScanSnap iX2500」を誰でも無料で使用できる「ScanSnap Spot」の運用を始めた。全国48カ所のスポットに設置されている。 「ScanSnap Spot」は、カフェや図書館、自治体施設などに「iX2500」を設置し、誰でも自由にスキャンできる取り組み。 ユーザーのスマートフォンやパソコンをiX2500に接続することで、紙の書類をデータ保存できる。スマー