PayPayカードは5日、キャッシュレス決済サービス「PayPay」との連携強化や不正利用防止の取り組み状況を公表した。あわせて、2026年1月末時点で、PayPayカード（ゴールドを含む）の有効発行枚数が1600万枚を突破したことが明らかにされた。 セキュリティと利便性の両立を図る新機能 2025年から継続的に実施されているアップデートにより、安全性の向上が図られている。2025年11月からはPa