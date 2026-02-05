去年、県内でクマが目撃された件数は3000件を超え、統計開始以来最も多くなったことがわかりました。今年に入っても例年以上のクマの目撃が続いています。 県によりますと県内で去年1年間にクマが目撃された件数は3079件でした。これは統計開始以来最も多く、前の年のおよそ9倍に上ります。 月別で最も多かったのは10月の870件で、この1か月間だけでほかの年の年間の目撃件数を上回っています。また、クマに襲われケガをするなど