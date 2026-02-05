Jリーグは5日、明治安田Jリーグ百年構想リーグにおいて、『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』とのコラボレーションを実施することを発表した。明治安田Jリーグ百年構想リーグは2026年8月のシーズン移行前に開催される特別な大会で、Jリーグ全60クラブが地域リーグラウンドとして、EAST：東、WEST：西に分かれて開催され、地域リーグラウンドで確定した順位をもとに、プレーオフラウンドでは東西のクラブ同士が対戦し