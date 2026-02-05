全国無料のBS放送局『BS10』は5日、明日2月6日（金）19時キックオフの明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST第1節のV・ファーレン長崎対サンフレッチェ広島を全国無料で生中継する。当日はキックオフ1時間前の18時から試合直前スペシャル企画を放送。日本代表の松井大輔、V・ファーレン長崎OBの島田譲、サンフレッチェ広島OBの森〓和幸という3名の豪華解説陣が、今季の見どころや展望を語り尽くす。19時キックオフ