NAILIE AWARD 2025 ¼ø¾Þ¼° ¡õ Beauty of the year 2026 È¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÉôÌç¤«¤éºù°æÆüÆà»Ò¤µ¤ó¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¡¢Ý¯°æÍ¥°á¤µ¤ó¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ºù°æÆüÆà»Ò ¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯¤Ç½é¤ÎÉ½¾´¤Ë´¶ÌµÎÌ¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥í¥ó¥°¤Ç?¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ø¥¢?¼õ¾Þ¡ÖÇÐÍ¥¶È¤â¤·¤Ã¤«¤ê³§¤µ¤ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤­¤¿¤é¡×ÈþÍÆÍ½Ìó¥¢¥×¥ê¡ÖNailie Beauty¡×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éºòÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸