警察庁は５日、昨年１年間に懲戒処分を受けた全国の警察官と警察職員が前年比９８人増の３３７人に上り、過去１０年間で最多だったと発表した。昨年１２月に警察官９人がオンラインカジノで金を賭けたとして処分された兵庫県警が、全国でワースト１位の５０人だった。３３７人の処分の内訳は免職が４４人、停職が９７人、減給が１４４人などだった。年齢別では３０歳代以下が１９４人で５割超だった。逮捕者は計６４人で、前年