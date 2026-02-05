俳優の和田正人が５日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。マラソンの冬季五輪移行について言及した。ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日（日本時間７日未明）に開幕式を迎える。これに先立ち国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は４日に総会が行われ、五輪の競技種目見直しを検討する作業部会内で２０３０年冬季五輪大会で一部夏季競技の冬移行を検討していることを明らかにした。夏季五輪は２８年ロサンゼルス大会で、野球