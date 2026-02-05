新日本プロレス８日エディオンアリーナ大阪第２競技場大会で、高橋ヒロム（３６）と安田優虎（２６）のシングルマッチが行われることが５日に緊急決定した。ジュニアヘビー級の顔として活躍していたヒロムは１１日大阪大会を最後に退団する。これを受け、ヒロムに憧れて新日本に入門した安田が、４日福島大会のバックステージでシングルマッチを要求。ヒロムも「彼が本気なら、これは会社がどう判断するかじゃないですか。俺は