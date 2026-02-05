【モデルプレス＝2026/02/05】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが2月4日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露した。【写真】25歳美人インフルエンサー「完璧なプロポーション」ミニスカで美脚大胆見せ◆かっぱ、ミニスカコーデ披露かっぱは街角で撮影された、緩めのカーディガンに、ミニスカートを合わせた姿を公開。脚にはルーズソックスを着用し、ミニスカートからスラリとした脚が際立っ