【モデルプレス＝2026/02/05】俳優・浅野忠信の妻で女優の中田クルミが2月4日、自身のInstagramを更新。滞在中のセブ島でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】浅野忠信の18歳年下妻「目を奪われる」美スタイル輝く水着姿◆中田クルミ、セブ島バカンスショット披露中田は「CEBU 滞在3日目で食中毒になったけどハプニングも含めていい思い出」とつづり、写真を複数枚投稿。ドリンクを楽しむ姿や美しい景色、