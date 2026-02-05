【モデルプレス＝2026/02/05】FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が5日、都内で行われた「Beauty of the year 2026」発表会に桜井日奈子、谷まりあとともに登壇。現代のビューティートレンドの象徴する存在として輝いた著名人に贈られる同賞を受賞し、喜びを語った。【写真】ふるっぱーメンバー“メンカラじゃない”衣装が新鮮◆櫻井優衣、オフショルダードレスで魅力放つ ネイルのポイントは？FRUITS ZIPPERとしてはミントグリーンの衣装を