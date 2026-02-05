昨シーズンのKリーグで相次いだ「判定論争」をめぐり、イ・ドンジュン審判が公の場で謝罪した。構造的な問題にも踏み込み、審判制度の改革を訴えた。韓国サッカー協会（KFA）は2月4日、忠清南道・天安（チョンアン）のコリアフットボールパーク大講堂で「KFAオープングラウンド：審判発展公聴会」を開催した。【注目】日本も中国も選ばれているのに…サッカーW杯の審判、韓国がまた“0人”の屈辱座長はKFAのウィ・ウォンソク疎通委