【Daniel Defense DDM4 V7P（Eshooter Kestrel電子トリガー搭載版）】 2月26日 発売予定 価格：58,800円 【FALKOR Defense Recce 223 Ambi Sport（Eshooter Kestrel電子トリガー搭載版）】 2月26日 発売予定 価格：55,800円 APS JAPANは、電動ガン「FALKOR Defense Recce 223 Ambi Sport」（55,800円）と「Daniel Defense DDM