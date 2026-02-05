昨季は日本ハムでプレーした巨人の北浦竜次投手（２６）が５日、１軍宮崎キャンプでライブＢＰに初登板。カウント１―１から行われ、のべ打者７人に対して無安打、２奪三振でゴロアウトが３つと、動く速球を軸に持ち味を発揮した。リチャードを低めの落ちる球で空振り三振、小浜を速球で見逃し三振。宇都宮は１４５キロで三ゴロ。門脇は１４５キロで二ゴロ。荒巻には四球を与えたが、知念は低めの変化球で二ゴロ。リチャードは