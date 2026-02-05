演歌歌手神野美伽（60）が「神野美伽withロン・カーター」として「リンゴ追分」「さのさ」を発表する。3月18日に先行配信し、4月18日にレコードを発売する。ロン・カーターはジャズ界のレジェンドであるベーシスト。今作では、神野の歌唱で美空ひばりさんの「リンゴ追分」を新録し、別バージョンとして三味線奏者・浅野祥とのジャズバージョンも作り上げた。江利チエミさんの歌唱で有名な俗謡「さのさ」もジャズアプローチで収