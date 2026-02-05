黒で締まる「ワゴンR」スズキは2025年12月15日、軽乗用車「ワゴンR」の一部改良モデルを発表し、新たに「ブラックアクセント」パッケージを設定しました。外観の印象を引き締める仕様として注目を集めており、公開直後からユーザーの間で多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「新ワゴンR」です！ 画像で見る（47枚）ワゴンRは1993年の登場以来、軽トールワゴンの定番として長く愛されてきたモ