「ハーゲンダッツ」は、3月10日（火）から期間限定で、“ザク硬”食感が楽しめる「ROCKY CRUNCHY！」シリーズより「ストロベリーブラックココア」と「ソルティハニーバター」を、全国で発売する。【写真】甘じょっぱい味わい！「ソルティハニーバター」もおいしそう■ザクザクのその先へ「ROCKY CRUNCHY！」は、ザクザクを超えた“ザク硬”食感のトッピングと、なめらかなアイスクリームのコントラストが楽しめるミニカップ