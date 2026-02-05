7人組グローバルグループENHYPENの軌跡を辿る没入型楽曲体感ミュージアム「House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜」が、2月5日（木）から3月16日（月）までの期間限定で、東京・新宿にある新宿住友ホールで開催される。【写真】ENHYPEN、没入型ミュージアム今回公開されたクオリティー高すぎな内部の様子■重厚な楽曲世界へ来場者を誘う2020年のデビュー以来、独自の「ヴァンパイア」コンセプトで愛され、重厚な