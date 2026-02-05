元巨人、広島の長野久義氏（現・巨人編成本部参与）が5日、広島春季キャンプ地の天福球場を訪問した。水野雄仁スカウト部長ら巨人編成幹部とともに挨拶に訪れた。新井監督やスタッフ陣に挨拶すると、ブルペンでの投球練習などを確認した。長野氏は昨季限りで現役を引退。広島には19年から22年まで在籍していた。