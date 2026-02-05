日本ハムは5日、玉井大翔投手の夫人が1月に札幌市内の病院で第1子（長女）を出産したと発表した。母子ともに健康。出産日は非公表としている。▼玉井新しい家族が増えたことを心からうれしく感じています。めちゃめちゃ、めんこいです。パパになって少しだけ大きくなった背中をマウンドでも見せたいと思います。より一層、野球に打ち込み、日本一に貢献できるよう精進いたします。