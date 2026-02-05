平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが所属するグループ「Number_i」が世界最大手のタレントエージェンシーWME（William Morris Endeavor）と契約したことが2月5日に発表されました。今後は全世界における代理業務をWMEが行い、Number_iの活動をサポートしていくとのことです。なお、マネジメント業務については引き続きTOBEが担当します。 【写真を見る】【 Number_i 】世界最大手タレントエージェンシー「WME」と契