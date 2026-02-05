日本発のジーンズブランド・EDWINの人気シリーズ「インターナショナルベーシック」の45周年を記念し、数々の名品の中から3種が限定復刻する。【写真】ファン垂涎…！竹内まりや×JOURNAL STANDARDコラボTシャツ商品写真1961年にスタートしたEDWINは1981年、世界を見据えてヨーロッパへ挑んだ。求められたのは、美しく身体に沿うタイトなジーンズで、ドイツで行われたジーンズ世界見本市で披露した「ロンドンスリム」は、鮮烈な