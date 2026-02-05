阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が５日、「タピックタラソセンター宜野座」でオリジナルバスソルトづくり体験を行った。リラックス効果とリフレッシュ効果がある２種類のバスソルトを作製。「いい休日になった」と笑顔だった。宿舎では入浴で疲労回復に努めている。「湯船に長い時間入って、疲れをとったりしている。作ったものを持ち帰れるので良かったです」。バスソルトづくりの前には、過去に具志堅用