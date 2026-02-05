共産党の田村智子委員長が５日、兵庫県内で衆院選の応援演説に立った。演説冒頭、「高市首相は何がやりたいのか、本音がどんどん出始めました」と聴衆に呼びかけた田村氏。「責任ある積極財政という名の無責任な放漫財政。赤字国債どんどん出すから、経済元気になりますよって言うんですよ。何が起こってますか？異常円安ですよ」と、批判した。さらに「もっと怖いのが出てきました。憲法９条を変えるためには自民党の議席が