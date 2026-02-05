お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が、4日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）にゲスト出演。自身の代打を務めた後輩芸人を絶賛した。若林は喉の不調が長引き、パーソナリティーを務める同局「オードリーのオールナイトニッポン」を2週にわたり欠席。その間のテレビ収録も休んでいたという。佐久間氏によると、自身がプロデューサーを務め若林が出演するテレビ東京系「あちこちオ