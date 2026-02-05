パスタ専門店「ジョリーパスタ」は2月5日より、「“窯焼きチーズパスタ” 蟹のクリームソース」と「〜播磨灘産〜 牡蠣のモッツァトマト」の2品を販売している。ジョリーパスタ「“窯焼きチーズパスタ” 蟹のクリームソース」ジョリーパスタでは「今月のおすすめ」と題して、毎月異なるテーマでパスタを販売している。1品目は、もちもち食感が特長の生パスタ“フェットチーネ”を使用したクリームパスタに、温野菜とたっぷりの蟹の