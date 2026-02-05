2月7日（土）より新宿・THEATER MILANO-Zaにて上演される【LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」2026 RE:boot】が、「ローチケ LIVE STREAMING」でのライブ配信の実施が決定した。特典映像がたっぷり付属された【＜特典映像付き＞5公演フルセット】のお得なセット販売に加え、今作も【初日限定】で没入“ろっく”チケットを690円(税込)で販売。没入“ろっく”チケットは、2月8日(日)23:59まで視聴可能。この機会を是非お見逃しなく