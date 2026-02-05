4日に『立春』を迎えて暦通りに春を感じられる気温になりましたが、週末(7日8日)には『寒の戻り』となりそうです。北陸地方は、大雪に注意が必要です。来週以降は、気温は平年より高く、高気圧・低気圧が交互に通過して一雨ごとに春に近づいていきそうです。6日(金)は気温に注意朝は春、夕方は真冬6日(金)は、日中に寒気が南下する見込みです。北陸地方では、朝は春の気温でも夕方には真冬の気温になりそうです。朝、出かける時