銀急落受けリスク回避の動き中国の意欲減退との見方円高・ドル高 銀価格が急落しており市場には不穏な空気が漂っている。先日の貴金属暴落による市場混乱のトラウマがよみがえる。 アジア市場でスポット銀が一時16%超急落、過去2日間の上昇分を帳消しにしている。金やパラジウム、プラチナなどほかの貴金属価格も大幅下落している。 豪ドルは対主要国通貨で下落、豪ドル円は一時109円ちょうど付近まで下落した。対