俳優の古田新太（60）が5日放送のTOKYOFM「Blue Ocean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。食事は1日1食と明かした。健康の秘訣を問われた古田は「基本的に何もしてないですけど。腹が減るまで飯を食わない」と告白。「1日3食って誰が決めたの？って思う。それが正しいリズムって、絶対うそだと思う。野生の動物はお腹空くまで何も食べない。そのリズムは、絶対に何かに動かされてると思う」と持論を口にした。自身が食