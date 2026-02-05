きょうは日差しの届く所が多くなりますが、九州は南部中心に雨の降る所があるでしょう。北陸や東北の日本海側も所々で雨が降る見込みです。北海道は夜から雪の範囲が広がります。【CGで見る】きょう5日〜8日の全国の雪予想シミュレーション日中は3月中旬〜下旬並みの暖かさに積雪多い地域は落雪などに注意日中は全国的に3月中旬から下旬並みの暖かさになります。北日本や北陸も平年より大幅に気温が高くなるため、積雪の多い地域