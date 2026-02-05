元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮（53）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。コンビ再結成について語った。再結成の可能性について聞かれた田村は「全くなし」と言い切った。タレント・島崎和歌子から「なんで？（可能性は）ゼロじゃないじゃない。なんかあったらすればいいじゃない」と質問されると「自分はそれはないと思って30何年やってきたのをコンビ解散してんだから。再婚することを前提に