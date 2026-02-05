【第56話】 2月5日公開 第56話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は2月5日、板垣恵介氏によるマンガ「刃牙らへん」第56話をチャンピオンクロスで無料公開した。最新話となる第58話も公開されている。こちらは読むために70ポイントが必要。 第56話では、引き続き神心会空手の創始者・愚地独歩と三島連二との試合が続く。変幻自在に立ち位置を変える愚地に翻弄される三島。愚地の長髪に激高